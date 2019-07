De Grønnes leder i EU-Parlamentet, Philippe Lamberts, forklarer partiets nej til Ursula von der Leyen. Hun var en »katastrofe« på et møde for en uge siden.

Det er til dels De Grønnes skyld, at Ursula von der Leyen tirsdag i Strasbourg kun blev godkendt af EU-Parlamentet med et neglebidende snævert flertal på 9 mandater. EU’s grønne parti afviste klart at stemme for den tyske kandidat. Umiddelbart er afvisningen et paradoks.