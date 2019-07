WHO: DRCongos ebolaudbrud udgør en international krise Over 1600 personer har mistet livet siden august som følge af stort ebolaudbrud i det afrikanske land DRCongo.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har onsdag besluttet at betegne et omfattende udbrud af virusset ebola i Den Demokratiske Republik Congo som en 'folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning'.

Det fremgår af en udtalelse fra WHO.

Tre gange tidligere har et ekspertråd i WHO ellers afvist at sætte et sådant mærkat på det dødelige udbrud.

»Selv om det ikke ændrer virkeligheden for ofrene eller deres pårørende, så håber vi, at det kan være med til at få det internationale fokus på krisen, som den fortjener«, siger forbundet i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Over 1600 personer er døde af ebola i det afrikanske land siden august 2018.

Det er dermed det næstdødeligste i historien - kun overgået af et udbrud fra 2014 til 2016 i Vestafrika. Her mistede mere end 11.000 personer livet.

Udmeldingen fra WHO, der hører under FN, kommer, efter at ebolavirusset den seneste uge har spredt sig til millionbyen Goma.

Goma ligger i det østlige DRCongo tæt på grænsen til Rwanda. Der er blandt andet en international lufthavn i byen. Goma ligger cirka 350 kilometer fra det sted, hvor ebolaudbruddet i DRCongo blev registreret for omkring et år siden.

Ebola udløser diarre, opkast, feber og blødninger og smitter via kropsvæsker.

Det har været frygtet, at virusset ville nå til Goma. Byen har det seneste år taget forholdsregler for at forberede sig på situationen.

Der er blandt andet oprettet stationer, hvor man kan vaske hænder.

I de landlige egne er det sværere at inddæmme smitten. Lokale nærer mistro til sundhedspersonale, og militsers hærgen har gjort sundhedsvæsnets arbejde svært og medført, at antallet af nye smittetilfælde stiger.

ritzau