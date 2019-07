Irans Revolutionsgarde: Vi har beslaglagt britisk skib

Irans Revolutionsgarde oplyser fredag, at den har beslaglagt et britisk skib i Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Udmeldingen markerer den seneste optrapning i et højspændt område.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der tale om det britiske olieskib ’Stena Impero’.

Årsagen skulle ifølge Irans Revolutionsgarde være, at skibet har overtrådt international lov, skriver nyhedsbureauet dpa.

Ifølge BBC har ejerne ikke været i stand til at komme i kontakt med besætningen, som har kurs mod nord i retningen af Iran. Samme medie skriver, at besætningen er 23 mand stor, og at et »uidentificerbart lille fartøj samt en helikopter« nærmede sig skibet.





ritzau