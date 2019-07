Politi bruger tåregas mod demonstranter: Hundredtusinder er på gaden i Hongkong Demonstranter trodsede politiet i Hongkong og malede graffiti og kastede æg mod kinesisk kontor.

Hundredtusinder af demonstranter er søndag atter gået på gaden i Hongkong i protest mod regeringen.

Politiet har brugt tåregas for at sprede demonstranterne, efter at nogle af dem har kastet æg og maling mod et repræsentationskontor for det kinesiske kommunistparti.

Tåregassen begyndte at drive gennem storbyens gader ud på aftenen lokal tid. Inden da havde de mange tusinde mennesker gået gennem gaderne i et overvejende fredeligt optog.

Nogle demonstranter trodsede politiets ordrer og begav sig til det kinesiske repræsentationskontor i Hongkong, hvor de malede sikkerhedskameraer over med spraymaling og lavede graffiti på bygningen.

Skepsis over kinesisk indflydelse

Hongkong er en tidligere britisk koloni, der blev overdraget til kinesisk styre i 1997. Dengang blev indbyggerne lovet en højere grad af politisk frihed inden for en ramme der hed 'ét land, to systemer'.

Mange indbyggere er skeptiske over for den kinesiske indflydelse.

Demonstrationerne begyndte for syv uger siden i protest mod et lovforslag, der ville betyde, at indbyggere i Hongkong kunne udleveres til retsforfølgelse i Kina.

Modstandere af forslaget fremhævede, at det kunne åbne op for flere domme af politisk karakter.

Kræver regeringsleders afgang

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har erklæret lovforslaget for skrottet. Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage.

Mange kræver, at Lam træder tilbage. De er utilfredse med, hvad de ser som en gradvis forværring af deres rettigheder under hendes styre.

Søndag var der ifølge arrangørerne af demonstrationen omkring 430.000 mennesker på gaden i Hongkong. Politiet havde ikke umiddelbart en vurdering af, hvor mange der deltog, men ordensmagten sætter typisk antallet lavere end arrangørerne.

Flere demonstranter er klædt i sort og bærer bannere med teksten 'Uafhængig undersøgelse af retssikkerheden'. De kræver en undersøgelse af, hvad de betegner som brutalitet fra politiets side.

ritzau