Højesteret giver Trump lov til at bruge penge på mur

FOR ABONNENTER

Fredag aften dansk tid nød Trump med egne ord en »stor sejr« i sin utrættelige kamp for at bygge en mur langs den mexicanske grænse, da USA’s højesteret gav regeringen lov til at bruge 2,5 milliarder dollars (ca. 17 milliarder kroner) fra forsvarsministeriets budget til byggeriet. Det skete med et snævert flertal på 5 dommere for og 4 imod.