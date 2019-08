»Det ene projekt efter det andet støder på grund«: Den grønne omstilling bremses, fordi borgere klager over klimatiltag

Lyt til artiklen 03:45

Tyve centimeter jord og to klager.

Mere skulle der ikke til for at bremse et 60 millioner kroner dyrt digebyggeri i Jyllinge Nordmark. Maskinerne har stået stille siden marts, hvor to beboeres indsigelser over højden på diget standsede projektet – til stor irritation for områdets øvrige 500 beboere.

Udsættelsen peger ind i en større tendens til, at klager stopper klimaprojekter.

Udviklingen har kun udsigt til at fortsætte. Det kan fordyre, bremse eller helt sætte en stopper for grøn omstilling og klimabeskyttelse, spår flere eksperter. Derfor er der brug for en ny, mere tidssvarende lovgivning på området.

»Det ene projekt efter det andet støder på grund. Ikke fordi folk ikke kan se, at det er vigtigt, at vi får en grøn omstilling, men simpelthen, fordi den måde, vi gør det på i Danmark, er klodset. Den er utidssvarende«, siger Kristian Borch, seniorforsker ved DTU og forsker i de sociale konflikter, der kan opstå i forbindelse med ny teknologi.

Problemet er, siger han, at den nuværende måde at planlægge klimaprojekter på er »fremmedgørende og skaber konflikter, fordi folk føler, at der bliver trukket noget ned over hovedet på dem«. Eksempelvis når borgerne først høres, efter planlægningen har fundet sted.

En anden konfliktfyldt sag er vindmølleparkerne ved navn Vesterhav Syd og Nord ud for den jyske vestkyst. Der har Energiklagenævnet haft 312 klagesager, over dobbelt så mange som de 150 sager, Klagenævnet er dimensioneret til at kunne håndtere på energiområdet. Det fortæller Christian Højgaard, områdechef i Plan og Energi i Nævnenes Hus, der rummer landets klagenævn:

»De klimarelaterede sager fylder mere. Når der kommer et så stort projekt med mange klager som det ved Vesterhav Syd og Nord, kan vi mærke det«, siger han.

Det aktuelle system er ikke gearet til en virkelighed med grøn omstilling og klimaprojekter, advarer Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning og vedvarende energisystemer ved Aalborg Universitet. Han efterlyser derfor en lovændring og opfordrer til, at man adskiller tingene:

»Bare fordi noget gælder for solceller og vindmøller, betyder det ikke, at det gælder klimatilpasning generelt«.

Manglende vejledning

Et andet problem er, at klimaprojekter, ligesom eksempelvis opførelsen af fængsler og flygtningecentre, kan gøre folk usikre, siger Kristian Borch. Når usikkerheden ikke imødekommes, bliver den til protest og klager.

Derfor bliver kommunerne nødt til at inddrage borgerne i at finde de nødvendige løsninger. Det kan nedbringe antallet af klager, vurderer Kristian Borch.

Men en ekstra kop kaffe med borgerne løser ikke problemet, mener Niels Philip Jensen, der er konsulent i Teknik og Miljø i Kommunernes Landsforening. Han kalder det for »vrøvl«, at kommunerne er skyld i langtrukne klimaprojekter. Skylden ligger snarere hos staten, mener han.

Forsinkelserne kommer ifølge ham af det, som KL kalder for fejlskøn i kommunernes afgørelser. Når de opdages af Klagenævnet, sendes de retur til kommunen, der så skal rette fejlen og lave en ny afgørelse. Problemet er, siger Niels Philip Jensen, at borgerne udnytter, at de ved hver afgørelse kan indgive klage, så »systemet nu og da går i selvsving«.

KL efterspørger derfor en klarere statslig vejledning til, hvad der skal lægges vægt på i kystklagesager, så antallet af fejlskøn og langtrukne sager kan mindskes.