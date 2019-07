Portræt: USA's kompromisløse præsident kommer på besøg Donald Trump har som præsident ofte mødt kritik. Det har ikke afholdt ham fra at holde fast i sine valgløfter.

Det er en kontroversiel præsident, der 2.-3. september lægger vejen forbi Danmark.

USA's 45. præsident, 73-årige Donald Trump, har siden sit indtog i amerikansk politik skilt vandene.

Allerede tidligt i præsidentvalgkampen, hvor han af mange blev afskrevet som en reel kandidat, gjorde han sig bemærket med en bombastisk fremtoning under tv-debatterne.

Han holdt sig ikke tilbage og var ikke bange for at kritisere sine modstandere.

Selv om det mødte kritik, vandt hans utraditionelle stil langsomt indpas hos så tilpas mange amerikanske vælgere, at han i januar 2017 kunne overtage præsidentembedet.

Undervejs i valgkampen mødte Trump kritik fra Socialdemokratiet herhjemme, der stod på modstander Hillary Clintons side.

Statsminister Mette Frederiksen (S), som han skal besøge, har blandt andet taget afstand fra Trump-udsagn og omtalt hans kommentarer som 'dumsmarte'.

Donald Trump har efter valget fortsat sin kompromisløse stil som præsident for USA. Han har ufortrødent holdt fast i sit store valgløfte om en mur ved grænsen til Mexico, som efterhånden kommer nærmere.

Trumps krav om finansiering af muren medførte blandt andet den længste nedlukning af dele af statsapparatet i amerikansk historie.

Højst usædvanligt erklærede han i februar en national nødretstilstand for at kunne frigøre penge til at bygge muren, som Kongressen ikke har villet finansiere.

Den amerikanske præsident har ikke ladet sig stoppe af Kongressen, og fredag gav USA's Højesteret Trumps administration lov til at omfordele 2,5 milliarder dollar fra forsvarsministeriets budget til dele af en grænsemur.

Kort efter tyede Donald Trump til sit foretrukne medie, Twitter, hvor han betegnede dommen som en stor sejr.

Det sociale medie bruger Trump hyppigt, når han vil ud med sine budskaber.

De bliver leveret kort og skarpt, og derved kan præsidenten også slippe udenom de adskillige amerikanske medier, som han har erklæret krig imod.

Blandt andre avisen New York Times, som har afdækket Trump-kampagnens mulige forbindelser til Rusland under valgkampen, har Trump harceleret over.

Sagen har længe ligget som en tung skygge over Donald Trump.

Men den større undersøgelse, der blev sat i værk og ledt an af særlig anklager Robert Mueller, har til stor skuffelse for Demokraterne ikke fundet forbindelser mellem Trump og Rusland. Præsidenten er dog ikke endeligt frifundet af Mueller.

Rapporten fra Mueller bliver betragtet som en sejr for Trump, der har holdt fast i sin uskyld hele vejen igennem.

En anden af præsidentens store sejre er hans skattereform. Den har været medvirkende til en buldrende amerikansk økonomi og den laveste ledighed i næsten 50 år.

Det har han kunnet bruge som eksempel på, at han som forretningsmand har forstand på, hvordan man sørger for, at økonomien kører på skinner.

Forretningsinstinktet har han fået fra sin far. Faderen handlede med ejendomme og ejede 15.000 lejligheder i Brooklyn og Queens. Han forsøgte at lære sine børn at være benhård i forretninger.

Donald Trump overtog i 1971 familiefirmaet. Han blev kendt for at være en brutal erhvervsmand, der beskrives som humorforladt og nærtagende.

Privat er Donald Trump gift med den slovenske model Melania. De blev gift i 2005 og har sammen et barn. Donald Trump har i alt fem børn, som han har fået med tre forskellige kvinder.

ritzau