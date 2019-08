Smeltet is gør Grønland vigtig for USA’s udenrigspolitik – og sender Trump til Danmark

FOR ABONNENTER

Der er en masse at snakke om, når Donald Trump til september skal mødes med lederne for Danmark, Grønland og Færøerne i København. For mens Danmark og USA er uenige om den sikkerhedspolitiske linje i det arktiske område, ser grønlænderne en gylden mulighed for at tjene så mange penge, at det på sigt kan finansiere landets selvstændighed.