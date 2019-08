Handelskrig optrappes. Trump vil lægge ny told på kinesiske varer

US President Donald Trump speaks to the media as he walks to Marine One prior to departing from the South Lawn of the White House in Washington, DC, July 5, 2019. - Trump travels to Bedminster, New Jersey. Efter indbydelse fra Hendes Majestæt Dronningen aflægger USA's præsident Hans Excellence Donald J. Trump og førstedame Melania Trump statsbesøg i Danmark den 2.-3. september 2019. Det skriver Ritzau, onsdag den 31. juli 2019.. (Foto: SAUL LOEB/Ritzau Scanpix)