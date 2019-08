Grønlands Landsstyreformand: USA og Grønland har lang fælles historie

Når den amerikanske præsident, Donald Trump, lægger vejen forbi Danmark i starten af september, skal han også trykke hånd med Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen.

Og formanden ser frem til at mødes med USA's præsident, lyder det i en pressemeddelelse udsendt af landsstyret, Naalakkersuisut, torsdag aften.

Landsstyret bemærker samtidig, at der er stigende interesse for den arktiske dagsorden i USA.

»USA og Grønland har en lang fælles historie, og med genopretning af en permanent amerikansk officiel tilstedeværelse i Grønland, ser Naalakkersuisut frem til et fornyet og fortsat godt samarbejde.

»Naalakkersuisut anerkender at Grønland har en særlig strategisk position, samt at der i disse år sker en ny geopolitisk udvikling i Arktis. Det er her Naalakkersuisuts ønske og hensigt at bevare et fredeligt Arktis, udtaler landsstyreformand Kim Kielsen.

Onsdag aften kunne kongehuset bekræfte, at den amerikanske præsident vil besøge Danmark 2.-3. september.

Her skal han foruden Kim Kielsen også mødes med blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) og Færøernes formand for lagtinget.

