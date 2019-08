EU nominerer bulgarer til økonomisk toppost EU's finansministre bakker fredag aften op om Verdensbankens nuværende nummer to som ny IMF-chef.

Efter mere end 12 timers forhandlinger og afstemninger peger et flertal af EU-landene på bulgareren Kristalina Georgieva som EU's bud på en ny chef i Den Internationale Valutafond, IMF.

Den anden europæiske kandidat til posten, hollænderen Jeroen Dijsselbloem, har lykønsket hende med nomineringen.

Det er EU's finansministre, der fredag aften har stemt om deres foretrukne kandidat.

EU-Kommissionens afgående formand, Jean-Claude Juncker, lykønsker på Twitter Georgieva med nomineringen.

»Du har alle de nødvendige kvaliteter for at yde et effektivt bidrag til IMF's mission«, skriver han.

Posten som direktør for IMF er blevet ledig, efter at Christine Lagarde blev udpeget til at stå i spidsen for Den Europæiske Centralbank (ECB) i stedet for Mario Draghi. Hun tiltræder i november.

Georgieva er tidligere EU-kommissær og er i dag direktør i Verdensbanken, hvor hun rangerer lige under bankens præsident, amerikaneren David Malpass.

USA udpeger traditionelt den øverste chef for Verdensbanken og sidder på 16 procent af stemmerne i bestyrelsen.

Til gengæld står Europa traditionelt i spidsen for Den Internationale Valutafond (IMF), som regnes for Verdensbankens søsterorganisation.

IMF vælger efter planen sin nye chef 4. oktober.

Ud over Georgieva og Dijsselbloem var der flere andre kandidater på banen, men de faldt fra en efter en. Blandt dem var også Finlands tidligere EU-kommissær Olli Rehn.

ritzau