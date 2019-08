Yazidi-kvinder må forlade deres børn, hvis de er født under fangenskab hos IS

Yazidi-folket, der under Islamisk Stat blev udsat for folkedrab, er presset. Hvad stiller man op med de kvinder, der har fået børn som sexslaver hos IS? De øverste religiøse ledere har forbudt kvinderne at tage børnene med hjem til yazidi-samfundet.