På Tinder kan du betale dig til en forlomme i køen til kærlighed eller et billigt knald. Og det er der tilsyneladende mange, der vil

Flere og flere brugere af datingappen Tinder bliver såkaldte superbrugere og betaler et månedligt beløb for at optimere deres profiler – og dermed også deres chancer for at få flere matches.

Hvis du er en af de 50 millioner brugere, der har prøvet kræfter med Tinder, kender du helt sikkert til følgende scenarie: Du sidder alene i mørket i din lejlighed og swiper febrilsk i håb om at finde den person, du ikke mødte på aftenens bytur.

I et splitsekund glemmer du at tænke dig om, og hende eller ham, som faktisk så virkelig sød ud, bliver swipet til venstre – hvilket er en afvisning. Et match er nu umuligt, og personen er som forsvundet fra Jordens overflade. Mens det kølige lys fra skærmen er det eneste, du kan holde dig varm ved, bliver du bekræftet i, at du har begået en fejl ved at swipe til den forkerte side. Og du er tilsyneladende ikke den eneste.

I løbet af sidste kvartal har mere end en halv million brugere opgraderet til Tinder Gold eller Tinder Plus. Det kom frem tirsdag, og det betyder, at noget i retning af fem millioner brugere nu månedligt betaler for at optimere chancerne for at møde nye kærligheds- og/eller sexrelationer. Det skriver The New York Times.

For 65-200 kroner om måneden, alt efter hvor du bor, og hvor gammel du er, kan du optimere din profil og dermed øge dine chancer for at matche med andre brugere. På den måde bliver din egen avatar, altså dig selv, bedre og bedre i datingspillet så at sige.

»Strukturerne for tilkøb i appen er meget sammenlignelige med måden, hvorpå du kan tilkøbe dig ekstra goder i spilapps, hvor du får flere evner via betaling«, siger Randy Nelson fra analysefirmaet Sensor Tower, leverandør af markedsinformation og indsigt i global appøkonomi, til The New York Times.

Og Tinder er faktisk den app, der ikke er et spil, som har skabt den største omsætning i indeværende år i App Store og Google Play – nemlig omkring 3,3 milliarder kroner ifølge Sensor Tower. Det er mere end Spotify og Netflix.

Hvad er forskellen?

Men nytter det overhovedet noget at opgradere sin profil? Svaret er ’ja’ ifølge det amerikanske kvindemagasin Bustle.

Med den gratis version kan du som bruger swipe til højre og venstre x antal gange i løbet af en dag. Når du har opbrugt dine swipes, skal du vente 12 timer for at kunne komme i gang igen. Derudover har du ét såkaldt Super Like hvert døgn. Ved brug af sådan et kan personen, du superliker, se, at du har tilkendegivet din interesse med det samme.

Med Tinder Plus kan du swipe helt ubegrænset – og hvis du fortryder på et tidspunkt, hvor du swipede til venstre, men egentlig ville swipe til højre, er det muligt at ombestemme sig. Du kan samtidig få adgang til Tinder Passport, hvilket betyder, at du kan ændre din lokalitet og realiteten swipe løs i Brasilien eller Filippinerne, mens du befinder dig i Danmark. Derudover får du hele fem Super Likes hver dag samt et gratis ’Boost’ om måneden, der får din profil til at stige i Tinders algoritme. Alt sammen for omkring 65 kroner månedligt.

Tinder Gold giver dig adgang til de samme features som Tinder Plus. Men, for som guldbruger skal der selvfølgelig være et ’men’, du får også mulighed for at se, når folk swiper til højre ved din profil. Du kan således se, hvem der er interesseret i dig med det samme – hvilket du på den gratis Tinder-version ellers kun kan se, såfremt den anden person har swipet til højre ved dit profilbillede, og såfremt du har gjort det samme ved vedkommende. Du risikerer dermed ikke at få seneskedehindebetændelse af at swipe frem og tilbage – appen gør det nærmest for dig. Du er så at sige garanteret en liste med sikre matches. Derudover kan du skjule din alder og lokalitet, hvis det nu skulle være noget. Det koster mellem 100-200 kroner om måneden.