Ryanairs britiske piloter strejker to gange den næste måned Ryanair-piloter med base i Storbritannien strejker fra 22. til 23. august og fra 2. til 4. september.

Piloter fra det irske luftfartsselskab Ryanair har gennem deres fagforening, British Airline Pilots Association (Balpa), onsdag varslet to strejker over for lavprisselskabet i løbet af den næste måned.

Det skriver Bloomberg News.

Ryanair-piloter med base i Storbritannien planlægger at strejke fra den 22. til 23. august og igen fra den 2. til 4. september.

Tiltaget fra Balpa kommer efter en afstemning blandt fagforeningens piloter med ansættelse i Ryanair. Her stemte 80 procent for at nedlægge arbejdet.

72 procent af de stemmeberettigede medlemmer deltog i afstemningen.

Balpa kritiserer Ryanair for ikke at forstå, hvordan man samarbejder med fagforeninger. Desuden går kritikken på, at selskabet ikke har et tilstrækkeligt antal standardkontrakter.

Ryanair har ikke foreslået nogen løsninger i striden, skriver Bloomberg News.

ritzau