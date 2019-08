Nordmand var på nettet, før han skød i moske ved Oslo

Lørdag eftermiddag blev en person skudt i en moské i den norske kommune Bærum tæt på Norges hovedstad, Oslo, oplyser Oslos politi på Twitter.

Et vidne fortæller Aftenposten, at en hvid mand med hjelm og uniform dukkede op i moskeen med to haglgeværlignende pistoler.

»Han begyndte at skyde rundt, men heldigvis lykkedes det et af vores medlemmer at overmande ham«, siger moskeens forstander, Irfan Mushtag, der ankom umiddelbart efter skyderiet.

»Jeg så, at der lå patronhylstre rundt om i moskéen og at der var blod på tæppet. Jeg så at et af vores medlemmer havde fat i gerningsmanden og havde lagt ham ned. Han var fuld af blod«.

Ifølge Aftenposten skulle det være en 75-årig mand, der overmandede gerningsmanden.

Irfan Mushtag oplyser, at gerningsmanden selv er såret, men at også et af medlemmerne af det muslimske trossamfund er blevet såret.

Ifølge Aftenpostens oplysninger var 5-7 personer samlet i moskeen efter bøn, men bare 10 minutter før gerningsmanden ankom, havde der været 15 i moskeen, oplyser Irfan Mushtag. Og i morgen venter moskéen 1.000 gæster.

Irfan Mushtag fortæller Aftenposten, at moskéen havde øget sikkerheden efter angrebet i Christchurch i New Zealand i marts i år. Og derfor kunne gerningsmanden ikke bare gå direkte ind i moskeen.

Var på nettet før angreb

Politiet oplyste på et pressemøde lørdag aften, at det har pågrebet gerningsmanden, som er en etnisk nordmand, der kommer fra det lokalområde, hvor Al Noor Islamic Centre har sin moské. Politiet var ret sparsom med oplysninger i sagen og ville ikke bekræfte, at gerningsmanden bar uniform i forbindelse med angrebet. Til gengæld oplyste det, at politiet havde havde været været i kontakt med gerningsmanden tidligere, selv om han ikke kunne betegnes som kriminel.

Norsk politi bekræftede, at gerningsmanden blev overmandet i moskeen og var under kontrol, da politiet nåede frem. Og ifølge politiet er gerningsmanden og en person fra moskeen såret, men det er formentlig ikke af skudsår.

På spørgsmålet om gerningsmanden havde varslet angrebet på nettet forud for angrebet, svarede afdelingsleder Rune Skjold:

»Vi har oplysninger om, at han har været på nettet, og det arbejder vi videre med«.

Norsk politi fik første melding om skyderiet klokken 16.07 lørdag eftermiddag, men personen, der ringede til politiet, talte meget dårligt norsk, og derfor blev truslen ikke vurderet som særlig høj. Men da det senere gik op for politiet, at der var tale om en skudepisode, blev alt disponibelt mandskab sendt af sted.

Ifølge norsk politi er der intet, der tyder på, at der var andre involverede i angrebet på moskeen end gerningsmanden, men muligheden bliver stadig efterforsket