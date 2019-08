Det amerikanske justitsministerium forsøgte i sidste øjeblik at forhindre løsladelsen af iransk tankskib i Gibraltar. Nu er der håb om, at Iran til gengæld vil lade et britisk skib sejle, og at spændingerne i Hormuzstrædet bliver mindre.

Håbet om en opblødning i den kritiske situation i Hormuzstrædet vokser, efter at et iransk tankskib er blevet frigivet. Det skete, efter at den iranske regering havde leveret en skriftlig garanti til retten i Gibraltar for, at skibet ’Grace 1’ ikke ville sejle til Syrien,