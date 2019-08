USA-kender fik ret. Det handlede om Grønland: »Vi har aldrig set noget som det, der sker nu«

Det er helt uden for nummer, at Donald Trump aflyser sit besøg i Danmark, fordi han ikke må købe Grønland, siger Anders Agner Pedersen, chefredaktør på Kongressen.com. Nu kommer diplomaterne på overarbejde for at rede trådene ud.