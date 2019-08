Amerikansk medicinalgigant idømmes milliardbøde i sag om opioider

FOR ABONNENTER

En dommer i den amerikanske delstat Oklahoma sagde mandag i en kendelse, at medicinalfirmaet Johnson & Johnson bevidst har underspillet farerne ved og overdrevet fordelene ved opioider. Firmaet blev idømt en bøde på 572 millioner dollars, godt 3,8 milliarder kroner. Sagen er den første af sin art, hvor et medicinalfirma får ansvaret for de negative konsekvenser af et receptpligtigt lægemiddel.