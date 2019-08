Kvinder rasede ud over Epstein i retssal »Han var en kujon«, sagde Courtney Wild, som angiveligt blev misbrugt af Epstein i Florida, da hun var 14 år.

En efter en gav 16 kvinder, som anklager den afdøde finansmand Jeffrey Epstein for sexforbrydelser, frit løb for deres vrede i en retssal, da de tirsdag fik chancen for at fortælle en dommer, hvad de havde været udsat for.

Det skriver AP.

»Han stjal mine drømme fra mig, min chance for at følge en karriere, som jeg var vild med«, siger Jennifer Araoz, som siger, at Epstein voldtog hende i sin luksusejendom i New York, da hun var 15 år og drømte om at blive skuespiller.

»Det går mig frygteligt på, at jeg aldrig kommer til at stå over for den person, som udnyttede mig, i en retssal. De lod denne mand begå selvmord og dermed dræbe chancen for, at retfærdigheden kunne ske fyldest for mange andre«.

Retsmødet var kommet i stand på et initiativ af distriktsdommer Richard Berman, som ledede den planlagte retssag mod Epstein.

Dommeren besluttede, at de kvinder, som siger, at de blev ofre for Epsteins forbrydelser, skulle have en dag i retssalen.

En efter en betegnede de sig selv som 'overlevere', og de sagde, at de stod frem for at give andre kvinder mod og kraft til at blive helet.

»Han var en fej kujon«, siger Courtney Wild og siger videre, at hun blev seksuelt misbrugt af Epstein i Florida, da hun var 14 år.

En anden kvinde, Chauntae Davies, siger under det to og en halv times lange retsmøde, at hun ikke ville 'lade ham vinde i døden'.

Føderale anklagere deltog i retsmødet og bad formelt dommeren om at lade sagen mod Epstein falde, hvorefter kvinderne en efter en i detaljer fortalte, hvordan Epstein havde handlet mod dem år tilbage til tiden.

Nogle af kvinderne vidnede uden at opgive deres navne. Sagførere læste erklæringer højt fra syv kvinder, som ikke var til stede.

Ifølge obduktionsrapporten hængte den 66-årige Epstein sig selv i sin fængselscelle 10. august.

Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han risikerede op til 45 års fængsel.

Blandt dem, som han havde været på venskabelig fod med, var præsident Donald Trump, tidligere præsident Bill Clinton og Storbritanniens prins Andrew.

ritzau