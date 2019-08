Stjernekrig: Trumps nye rumkommando peger mod våbenkapløb

Til lands, til vands og i luften – og i rummet. Det er de steder, den amerikanske præsident, Donald Trump, regner med, at fremtidens konflikter mellem verdens stormagter kommer til at udspille sig. Derfor har han nu taget næste skridt i at tage teten i rummet ved officielt at godkende USA’s nye rumkommando, United States Space Command.

På et pressemøde torsdag i rosenhaven foran Det Hvide Hus præsenterede Trump general i flyvevåbnet John Raymond som den første leder i rumkommandoen – også kaldet Spacecom.

»Under ledelse af general Raymond vil Spacecom resolut stække aggressioner og distancere USA’s rivaler«, sagde Donald Trump.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiets Institut for Strategi, er den nye rumkommando et klart tegn på, at rummet nu ikke længere kun er til at udforske fjerne planeter og stjerner i et internationalt samarbejde. Han mener derimod, at et nyt våbenkapløb i rummet er i gang.

»Der har været en gentleman’s agreement om, at man ikke vil militarisere rummet. Men i og med at der sker en stigende rivalisering mellem stormagter, som man også ser økonomisk og militært, så er rummet en ny spilleplade, og man kan derfor ikke længere holde det fri«, siger han.

I første omgang drejer det militære kapløb sig om det, vi næsten kan se med det blotte øje: satellitter. USA er de senere år blevet udfordret af Rusland og især Kina i kampen om at kontrollere de vigtige apparater i Jordens atmosfære.

Kristian Søby Kristensen, vicecenterleder på Center for Militære Studier på Københavns Universitet, mener, at USA er bekymret over risikoen ved, at andre kan true deres satellitter.

»Det handler om at beskytte den infrastruktur, der er tæt på Jorden. Udfordringen er, at de kan blive skudt ned af et missil. Kineserne har allerede skudt en af deres egne ned og kan nok også snart skyde andres ned. Satellitterne indgår desuden i andre datanetværk, så de kan også være sårbare over for elektroniske angreb, siger Kristian Søby Kristensen.

Satellitter er blevet en særdeles vigtig brik i den amerikanske krigsførelse, som også Danmark deltager i. I moderne krigsførelse er brugen af gps til at lokalisere venner og fjender i krigsområdet nemlig blevet et nødvendigt redskab.

»Når et dansk F-16-fly som en del af en koalition skyder et missil af sted for at ramme eksempelvis en lastbil fra Islamisk Stat, så er det gps-koordinater, der styrer, hvor flyet, amerikanerne og lastbilen er henne. Så satellitterne er hamrende vigtige at forsvare for amerikanerne eller sætte ud af kraft, hvis man er en amerikansk modstander«, siger Kristian Søby Kristensen.

Trump drømmer om rumsoldater

Satellitter er dog ikke nok for Donald Trump. På pressemødet kom han også ind på de planer, han har om at skabe en såkaldt space force, altså en rumstyrke, hvor soldater skal rekrutteres specifikt til at kunne tage på missioner i rummet.

»Rumstyrken skal have som mål at organisere, træne og udstyre soldater til at være en del af rumkommandoens missioner, fordi vi ved, at den bedste måde at undgå konflikt på er at forberede sig på sejr«, sagde Donald Trump.

Men ifølge Kristian Søby Kristensen er der et godt stykke vej, før vi ser amerikanske soldater i rumdragter på kurs mod Månen. For i første omgang er oprettelsen af rumkommandoen en administrativ manøvre, hvor nogle navne flyttes et sted hen til et andet, og der måske kommer en ny hjemmeside. Rumkommandoen får altså ikke nye ressourcer, folk og penge, og hvis den skal have det og blive sin egen militære styrke, så skal Donald Trump have Kongressen med.