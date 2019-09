EU's Brexit-dør står stadig på klem

FOR ABONNENTER

Det vakte opsigt, da Tysklands kansler Angela Merkel, midt i en budgetdebat i den tyske Bundestag sagde, at der stadig er alle muligheder for at få »en ordnet« Brexit. Altså at der stadig er muligheder for at få en aftale mellem EU og Storbritannien, selv om det spor har været i dyb koma i mange måneder. Her åbnede kansleren døren lidt på klem.