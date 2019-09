Et skovareal på størrelse med Storbritannien forsvinder hvert år trods globale intentioner om at beskytte skovene. På fem år er skovrydningen steget 43 procent, viser ny rapport.

De fleste er efterhånden klar over, at det står skidt til med verdens skove. Vi hører om, hvordan Amazonas svinder ind med fornyet hast, og senest har der været stor opmærksomhed på, at skove bliver fældet i andre lande, for at vi kan få billig energi herhjemme i Danmark.