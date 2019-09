Olieprisen ryger i vejret efter droneangreb i Saudi-Arabien Prisen på råolie stiger med over ti procent, efter at angreb har forstyrret produktionen i Saudi-Arabien.

Prisen på råolie stiger med over ti procent efter lørdagens droneangreb mod to olieanlæg i Saudi-Arabien.

Dermed er der også udsigt til dyrere benzin.

Da handlen med råolie begyndte klokken 00.00 dansk tid hoppede prisen op med omkring 15 procent, skriver nyhedsbureauet Reuters. Efter omkring en time ligger prisen på en tønde Nordsø-olie omkring 13 procent højere i lidt over 68 dollar.

Det var på forhånd ventet, at priserne ville stige som følge af angrebene.

» Det er et ganske betydeligt tilbageslag i produktionen, som vi kommer til at se på kort sigt, og det kan altså godt få en priseffekt her i begyndelsen af ugen«, sagde cheføkonom Helge J. Pedersen fra Nordea søndag.

Halvdelen af Saudi-Arabiens produktion er ramt

Angrebene har midlertidigt reduceret produktionen med 5,7 millioner tønder råolie om dagen, oplyste det statslige saudiske olieselskab Aramco søndag.

Det svarer til over halvdelen af landets olieproduktion og dermed næsten seks procent af verdens daglige olieforsyning.

I august havde Saudi-Arabien, verdens største eksportør af olie en dagsproduktion på 9,85 millioner tønder. Det skriver det amerikanske medie CNBC.

USA's præsident, Donald Trump, har søndag givet grønt lys til, at der kan frigives olie fra landets strategiske oliereserver, hvis det skulle blive nødvendigt.

Beslutningen er taget for at holde markederne 'velforsynet', meddeler han i et tweet.

Houthi-oprørerne i Yemen, som bekæmpes af en koalition anført af Saudi-Arabien, har taget skylden for de to droneangreb. De seneste år har oprørerne stået bag en række angreb mod saudiarabiske olierørledninger og olietankskibe.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har derimod beskyldt Iran for at have udført angrebene.

Den amerikanske regering har, siden Trump trak USA ud af atomaftalen med Iran i foråret 2018, genindført sanktioner mod blandt andet Irans eksport af olie.

Styret i Saudi-Arabien har endnu ikke meldt ud, hvem det anser som ansvarlig for angrebene.

ritzau