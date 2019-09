R, SF og Enhedslisten: Danske børn skal hjem

De omkring 30 børn med dansk tilknytning eller statsborgerskab, der sidder i lejrene Al-Hol og Al-Roj i Syrien, skal hjem.

Sådan lyder det fra regeringens tre støttepartier, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF, efter at tal fra Justitsministeriet, som Politiken i går kunne oplyse, viser, at antallet er langt højere end hidtil antaget.

»Om det er 13 eller 30 børn, ændrer ikke det principielle for SF. Det her er jo et pokkers dilemma, fordi børnene sidder fast som følge af deres forældres vanvittige uhyrligheder. Men jeg kan bare ikke se andet, end at børnene er uskyldige og ikke skal betale så dyr en pris for deres forældres beslutning. Derfor mener jeg, at børnene skal hjem«, siger Carl Valentin, der er udlændinge- og integrationsordfører hos SF.

Hidtil har Politikens oplysninger vist, at der var omkring 13 børn i de to lejre.

Men ifølge oplysninger fra Politiets Efterretningstjeneste opholder der sig i øjeblikket omkring 40 børn af danske statsborgere i konfliktområdet. Herudover har PET oplysninger om, at cirka 10 børn af personer, der tidligere har haft dansk opholdstilladelse, ligeledes opholder sig i området.

»Af de samlet omkring 50 børn opholder omkring 30 af dem sig i det kurdiskkontrollerede område i det nordlige Syrien. Børnene er mellem 0 og 14 år og opholder sig i lejrene Al-Roj og Al-Hol«, fremgår det af svaret fra Justitsministeriet.

Større trussel at lade dem sidde

Enhedslisten har tidligere opfordret til en humanitær redningsaktion af de danske børn. At antallet viser sig at være højere, understreger ifølge integrations- og udlændingeordfører Rosa Lund blot situationens alvor.

»Uanset om der er tale om 2, 50 eller 200. De børn, der har dansk statsborgerskab, skal hjem. Vi gør, hvad vi kan, for at lægge pres på regeringen, og vil blive ved med at spørge ind til det«, siger hun.

I forhold til bekymringen for, at børnene er radikaliserede og udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark, hvis de kommer hjem, siger hun:

»Den allerstørste trussel er ikke at gøre noget. Det burde være åbenlyst for enhver, at en kurdisk fangelejr ikke er et sted for børn«.

Radikale Venstres udenrigsordfører, Martin Lidegaard, mener, at det højere antal end før antaget gør det endnu mere klart, at der er tale om en uholdbar situation af både humanitære og sikkerhedsmæssige årsager.

»Jeg kan kun indtrængende opfordre regeringen til at genoverveje deres linje. På et eller andet tidspunkt kommer Danmark til at skulle håndtere det her. Min klare overbevisning er, at både ud fra et humanitært og et sikkerhedsmæssigt synspunkt bliver det kun sværere af at vente«, siger han.

Organisationer som Red Barnet, Røde Kors og FN har gentagne gange bedt regeringen hente både kvinder og børn hjem så hurtigt som muligt. Men regeringen vil fortsætte med en individuel vurdering af sagerne. Kun hvis børn er akut livstruet eller er i fare for at få alvorlige og varige mén, vil man overveje, om de skal hentes hjem.