EU-Parlamentet flekser muskler over for kommissionsformand

I juli kæmpede Ursula von der Leyen sig med nød og næppe over målstregen, da hun med blot 9 stemmers flertal blev godkendt af EU-Parlamentet som kommende formand for EU-Kommissionen. Men parlamentarikerne er ikke færdige med at flekse deres muskler over for den 60-årige tysker. I denne uge forkastede retsudvalget i parlamentet to kommissærer fra von der Leyens hold allerede før den første høring.