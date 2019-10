Familier til ofre for USA's største masseskyderi får milliarderstatning

Familie og pårørende til 58 mennesker, som blev dræbt ved et masseskyderi i Las Vegas, har indgået et forlig om erstatning fra underholdningsvirksomheden MGM Resorts International på mindst 735 millioner dollar (op mod fem milliarder kroner).

Det oplyser et advokatfirma, som repræsenterer ofrene.

MGM Resorts ejer Mandalay Bay Hotel i Las Vegas, hvor den 64-årige Stephen Paddock den 1. oktober 2017 skød og dræbte 58 mennesker fra 32.-etage, hvorefter han skød sig selv.

Motivet bag USA's største masseskyderi er forblevet et mysterium, og FBI har lukket sagen uden at finde svar. Paddock åbnede ild fra et hotelværelse mod over 22.000 koncertgængere i Las Vegas. 800 blev såret.

»Der er intet, som vil kunne bringe de tabte liv tilbage, og der er intet, som kan ophæve de frygtelige lidelser, som så mange har været igennem. Dette forlig giver en rimelig erstatning til tusindvis efterladte«.

Det siger advokaten Robert Eglet, som har været med til at repræsentere over 2500 pårørende i sagen.

Det totale erstatningsbeløb kan stige til 800 millioner dollar (omkring 5,44 milliarder kroner) - afhængigt af hvor mange pårørende, som vælger at deltage, siger advokatfirmaet Eglet Adams.

Paddock begyndte angiveligt at købe våben omkring et år før sit angreb. De sidste to år før angrebet brugte han 1,5 millioner dollar og distancerede sig fra sin kæreste og familie.

Paddock, havde et stort antal våben på sin privatadresse i den lille pensionistby Mesquite. Efterforskere har fundet 19 våben, et ammunitionslager bestående af flere tusinde kugler samt sprængstoffer og elektriske anordninger.

Ifølge amerikanske medier ejede Paddock også en bolig i Reno i den nordlige del af Nevada.

To uger før angrebet sendte han sin kæreste på besøg hos hendes familie i Filippinerne og sendte hende 150.000 dollar, mens hun var der.

