Demokrater giver Mike Pence 11 dage til at udlevere dokumenter i Ukraine-sag Udvalg i Repræsentanternes Hus har givet vicepræsident Mike Pence en tidsfrist til at udlevere dokumenter.

Demokrater i Kongressen i USA har givet vicepræsident Mike Pence 11 dage til at udlevere dokumenter om hans mulige rolle i Ukraine-sagen, som kan føre til en rigsretssag mod præsident Donald Trump.

De pågældende dokumenter er relateret til et møde, som Pence holdt med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij. De gælder samtidig en omstridt telefonsamtale, som Trump havde med Ukraines leder.

De demokratiske formænd for de tre udvalg i Repræsentanternes Hus, som leder efterforskningen af sagen, har givet Pence en tidsfrist. Inden den 15. oktober skal han udlevere dokumenterne.

»I den seneste tid har der i offentligheden været rapporter, som har rejst spørgsmål om, hvilken mulig rolle du kan have haft i forhold til at bringe eller forstærke præsidentens utilslørede budskab til den ukrainske præsident«, skriver de tre demokratiske kongresmedlemmer.

Trump beskyldes for at forsøge at presse Ukraine til at finde snavs om demokraten Joe Biden og dennes søn, Hunter.

Biden håber på at blive sit partis kandidat til præsidentvalget næste år.

ritzau