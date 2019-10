Iraks regering bekræfter at flere tusinde er ofre under uro Iraks regering lover reformer og støtte til fattige efter flere dages store demonstrationer mod magthaverne.

Iraks premierminister, Adel Abdel Mahdi, lover søndag reformer, efter at flere end 100 er dræbt og flere tusinde såret under omfattende demonstrationer mod regeringen den forløbne uge.

Det meddeler Mahdi oven på et krisemøde i regeringen sent lørdag aften.

Løftet kommer efter den seneste uges voldsomme protester med mange dræbte, sårede og omfattende ødelæggelser.

En talsmand for indenrigsministeriet oplyser søndag aften, at mindst 104 mennesker er dræbt under demonstrationer vendt mod fattigdom og korruption.

Samtidig er over 6000 såret under sammenstød med soldater og politi. Han oplyser, at 51 offentlige bygninger og otte hovedkvarterer for politiske partier er brændt ned af demonstranterne.

Blandt de dræbte er otte personer fra landets sikkerhedsstyrker. Talsmanden siger, at de irakiske styrker på intet tidspunkt har skudt direkte mod demonstranterne, selv om der har været mange anklager om det modsatte.

Løfte om boligsikring til fattige og støtte til arbejdsløse

Løftet om reformer fra premierministeren omfatter blandt andet boligsikring til de fattigste, støtte til arbejdsløse og mindre lån til unge ledige. Dertil skal der bygges 100.000 nye boliger på tværs af Irak.

Mahdi har endvidere lovet, at de dræbte skal omtales som 'martyrer', hvis familier har krav på kompensation.

»Midt i alt dette sværger jeg over for Gud, at mine eneste bekymring er ofrene«, siger premierminister Mahdi ifølge irakisk tv.

De sårede vil blive behandlet på statens regning, selv hvis det kræver behandling i udlandet. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Demonstranternes vrede har været rettet mod den udbredte korruption. De mener ikke, at regeringen har gjort et seriøst forsøg på at komme det til livs.

Det, der begyndte som en protest mod høj arbejdsløshed og korruption, har hurtigt udviklet sig til et krav om, at regeringen går af.

Natten til søndag blev yderligere mindst 18 demonstranter dræbt i sammenstød med sikkerhedsstyrker i hovedstaden Bagdad, oplyser politi og lægekilder.

ritzau