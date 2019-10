Islamistisk parti står til at blive størst ved tunesisk valg Valgstedsmåling gør Ennahda til største parti i Tunesien. Men uvist, hvem der kan danne regering.

En valgstedsmåling efter søndagens parlamentsvalg i Tunesien viser, at det moderate islamistiske parti Ennahda har fået flest stemmer.

Det oplyser det statslige tv.

Ifølge målingen har Ennahda sikret sig 17,5 procent af stemmerne, mens den nærmeste rival, Tunesiens Hjerte, står til 15,6 procent af stemmerne.

Begge partier har som mærkesager at bekæmpe fattigdom.

Men adskillige partier ventes at blive valgt ind i parlamentet, og intet synes afgjort om, hvem der skal danne regering.

Hvis optællingen bekræfter, at Ennahda bliver det største parti, så får det retten til at prøve at samle en regering.

Tunesiens Hjerte ledes af mangemillionæren og mediemogulen Nabil Karoui Han er den ene af de to præsidentkandidater, der er gået videre til den anden og afgørende runde af præsidentvalget 13. oktober.

Han er sigtet for hvidvaskning af penge og skattesvindel og har siden august siddet varetægtsfængslet. Det er herfra, han har ført valgkamp til både parlamentet og præsidentposten.

Det var det tredje og frie demokratiske valg i Tunesien, siden et folkeligt oprør under Det Arabiske Forår i 2011 fordrev landets mangeårige enevældige leder, Zine al-Abidine Ben Ali.

Ennahda har lige siden det første valg været en af de dominerende kræfter i tunesisk politik.

Kun 41 procent af de stemmeberettigede har afgivet deres stemme søndag. Mange vælgere har givet udtryk for, at de står ringere økonomisk stillet i dag end tidligere. Arbejdsløsheden er høj, inflationen er høj, det samme gælder den offentlige gæld. Mange siger, at de ikke ser noget formål med at stemme.

»Folk stoler ikke længere på de politiske partier, og de kender ikke de nye, så de er ikke motiverede ved dette valg«, siger Ali Rekiki, der arbejder for observatørgruppen Mourakiboun.

Det officielle valgresultat ventes onsdag.

ritzau