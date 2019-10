Trump forbereder sanktioner mod Tyrkiet Præsidentens administration kan nu udforme sanktioner mod Tyrkiet. De træder dog ikke i kraft endnu.

USA' præsident, Donald Trump, har givet sin administration grønt lys til at udforme 'meget betydelige' sanktioner mod Tyrkiet. Sanktionerne vil dog ikke blive aktiveret endnu.

Det siger USA's finansminister, Steven Mnuchin, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»Det her er meget kraftfulde sanktioner. Vi håber, at vi ikke behøver at gøre brug af dem, men vi kan lukke ned for den tyrkiske økonomi, hvis vi er nødt til det«, siger finansministeren ifølge Reuters.

Sanktionerne skal kunne ramme Tyrkiet, efter at landet onsdag indledte en militæroffensiv i det nordøstlige Syrien. Han understreger dog, at sanktionerne ikke vil blive eksekveret på nuværende tidspunkt.

Mnuchin fortæller ifølge Reuters, at Trump er bekymret for Tyrkiets potentielle civile mål, og at han vil understrege, at Tyrkiet ikke kan 'lade selv en enkelt ISIS-kriger undslippe'.

Fredag fortalte Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at han ikke vil stoppe Tyrkiets militæroffensiv, på trods af det han kalder trusler fra andre lande.

»Hvad end nogle siger, vil vi ikke stoppe det her skridt, vi har taget«, sagde Erdogan i en tale i Istanbul ifølge nyhedsbureauet AFP.

Stopper eksport af militært udstyr

Torsdag meddelte Norges udenrigsminister, Ine Eriksen Søreide, at landet stopper eksport af militært udstyr til Tyrkiet. Det skete som en reaktion på Tyrkiets militære indrykning i Syrien.

Det samme valgte Holland fredag aften at gøre.

Sveriges udenrigsminister vil bede Riksdagen om støtte til en fælles EU-embargo.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), vil først have diskuteret mulighederne grundigt, inden hun kommer med en melding om sanktioner mod Tyrkiet.

Tyrkiet indledte onsdag en varslet militæroffensiv i det nordøstlige Syrien.

Offensiven kommer, efter at USA har trukket sine tropper ud af området.

Kurderne har længe været en tæt allieret med USA i kampen mod Islamisk Stat.

Den tyrkiske regering mener modsat, at kurderne er en trussel. Gruppen bliver betragtet som en del af det Kurdiske Arbejderparti, PKK.

Konflikten skal ifølge FN's børneorganisation, Unicef, allerede have sendt omkring 70.000 mennesker på flugt fra deres hjem i grænsebyerne Tell Abiad og Ras Al Ain.

