Forsker i radikal islam: Katastrofe at IS-sympatisører kan flygte i ly af tyrkisk militæroffensiv

Det er »en ganske stor katastrofe«, at IS-sympatisører i det nordlige Syrien sandsynligvis får mulighed for at flygte fra de kurdisk kontrollerede lejre i området, som de i øjeblikket er interneret i. En mulighed de får på grund af de kaotiske tilstande, der er opstået i det tyrkisk-syriske grænseområde, efter den tyrkiske hær i sidste uge iværksatte en militæroffensiv for at presse kurdiske styrker længere ind i syrisk territorium.