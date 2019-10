Trump bebuder sanktioner: »Er fuldstændig parat til at ødelægge Tyrkiets økonomi«

Præsident Donald Trump vil ’inden for kort tid’ udstede et dekret om indførelse af sanktioner mod siddende og tidligere repræsentanter for den tyrkiske regering.

Det siger den amerikanske leder i en erklæring, som er lagt ud på Twitter.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

Sanktionerne kommer som følge af den tyrkiske offensiv i Syrien.

Trump siger samtidig, at toldafgifter på stål fra Tyrkiet igen vil blive hævet til 50 procent. Derudover vil forhandlinger med tyrkerne om en handelsaftale til op mod 100 milliarder dollar indstilles ’øjeblikkeligt’.

Trump gentager, at han ’er fuldstændig parat til at ødelægge Tyrkiets økonomi’, hvis landet fortsætter videre ’ad denne farlige og destruktive vej’.

Han siger videre, at amerikanske soldater, der er trukket ud af det nordlige Syrien, vil blive genindsat i regionen for at overvåge situationen.

USA og dets allierede har fordømt den tyrkiske invasion. Men truslen om sanktioner har ikke haft nogen indvirkning på den tyrkiske ledelse omkring præsident Recep Tayyip Erdogan.





ritzau