FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 13:28

Når Layla taler, er hendes stemme så lys, at jeg hele tiden er bange for, at den knækker. Og så lav, at jeg nogle gange kommer til at holde vejret af frygt for, at min vejrtrækning overdøver hendes ord. Det første, Layla siger, lyder sådan her: