Demonstranterne jublede som var det en fodboldkamp, da Boris Johnson blev stemt ned

Hele lørdagen igennem har flere hundrede tusinde af demonstranter i London demonstreret mod det britiske parlament, mens parlamentsmedlemmerne i Underhuset for fjerde gang ikke blev enige om en klar Brexit-aftale. Demonstrationen blev på fohånd ventet til at blive en af de største i Storbritanniens historie.

Under navnet ’People’s March’ kræver demonstranterne, der for de flestes vedkommende er EU-tilhængere, at der skal afholdes en ny afstemning om Storbritanniens medlemskab af EU. De mener, at folkestemningen har vendt sig, og har ikke tiltro til at politikerne i London kan blive enige om en løsning, ligesom de ikke har formået i de sidste tre års forhandlinger.

Demonstranterne mener ikke, at der længere er et demokratisk grundlag for politikernes forhandlinger, da de mener, at afstemningen i 2016 ikke repræsenterer folkets holdning i dag. Og måske har People’s March-demonstranterne fat i den lange ende.

Foto: Niklas Halle'n/Ritzau Scanpix

En spørgeskemaundersøgelse fra British Social Attitudes Survey viser at 55 procent af briterne ville stemme for at forblive i EU, hvis der var valg i dag, sammenlignet med 48 procent ved valget i 2016. Ud fra samme undersøgelse viser det sig også, at det i dag kun er seks procent af briterne der mener at Storbritannien kan sammensætte en god Brexit-aftale, mod 33 procent da forhandlingerne gik i gang i 2017.

Selv grupper som ’Tory’s for remain’ - konservative vælgere, der ønsker at forblive i EU - var at finde blandt deltagerene i Londons gader, der i dag var overfyldt med blå EU-flag, papskilte og blonde Johnson-parykker.

Foto: Niklas Halle'n/Ritzau Scanpix





Foto: Niklas Halle'n/Ritzau Scanpix

En video fra Twitter viser demonstranter foran parlamentet bryde ud i vild jubel, da de hører at Letwin-forslaget, der skal udskyde udmeldelsesdatoen tre måneder og forhindre et Brexit uden aftale, var blevet stemt for.

Crowds in Parliament Sq respond to the Letwin Amendment passing like an England goal in a World Cup... but with less beer thrown around. pic.twitter.com/6c9H9gPRzU — Tom Boadle (@TomBoadle) 19. oktober 2019