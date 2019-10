Arabisk queer-magasin gør oprør med lækre mænd, transkvinder og bar hud

Serie

Arabisk ungdomsoprør

Politiken sætter i en artikelserie fokus på ungdommen i Mellemøsten. Her forsøger generationen mellem 20 og 35 år at gøre op med traditioner og normer, de mener er forældede. Serien består af følgende artikler:





1.kapitel om sport bragte vi 13.oktober: Ved at åbne sit eget kampsportscenter drømmer Dania Natsheh om at gøre boksning for kvinder socialt acceptabelt i Jordan.

2.kapitel om tabuer bragte vi 18. oktober: Sowt er et jordansk medie, der laver ucensurerede podcasts om kontroversielle emner, andre medier ikke tør tage op.

3.kapitel om kunst bragte vi 20. oktober: Hun lavede feministisk graffiti, der fortalte kvinder, at ingen skal sætte grænser for, hvad de kan. Så blev Laila Ajjawi gift, fik et barn og blev nødt til at holde op med at male.

4. kapitel om seksualitet (i dag): Ved at tale åbent om homoseksualitet og sætte halvnøgne mænd og transkønnede på forsiden forsøger magasinet My.Kali at skabe en arabisk queerkultur.





