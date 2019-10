Det værste, folk kan gøre, hvis de vil bevare deres sexliv, er at have tv i soveværelset, mener Jakob Olrik. Det er bedre at nulre sin kvindes bryster end at zappe kanaler, siger sexologen, der heller ikke lukker mobiltelefoner eller snavsetøj ind i sit soveværelse.

Kultur

For Abonnenter

Læs Senere