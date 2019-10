Tysk højrefløjsparti fordobler sin støtte ved delstatsvalg

Det tyske parti Alternative für Deutschland (AfD), der ligger på den ydre højrefløj, har sikret sig stor fremgang ved søndagens valg i den tyske delstat Thüringen. Det viser de første valgstedsmålinger.

AfD, der fik 10,6 procent af stemmerne ved seneste valg i 2014, mere end fordobler sin støtte til 24 procent, viser målingerne.

Størst bliver venstrefløjspartiet Die Linke, der de seneste år har været en del af en koalitionsregering i delstaten i det centrale Tyskland.

Die Linke står til at få 29,5 procent af stemmerne.

Den tyske forbundskansler Angela Merkels parti, CDU, står til at blive tredjestørst med 22,5 procent af stemmerne.

AfD beskylder de etablerede partier for ikke at have leveret fremgang i delstaten i det gamle Østtyskland her 30 år efter Berlinmurens fald.

Partiet blev dannet i 2013 som et parti, der var kritisk over for EU og specielt de store milliardlån til det kriseramte Grækenland.

Senere blev indvandrer- og islamkritiske holdninger mere fremtrædende, og ved den store migrantbølge ind i Europa - og specielt Tyskland - i 2015 voksede det højreorienterede partis popularitet.

