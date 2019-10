En meget 'smertefuld' beslutning: Uro får Chile til at trække sig som vært for to vigtige topmøder

Den chilenske præsident, Sebastian Piñera, siger, at de demonstrationer og uroligheder, der har rullet hen over landet, har tvunget ham til at aflyse to store internationale topmøder, som Chile skulle have været vært for i den nærmeste fremtid.

Sebastian Piñera meddeler, at Chile alligevel ikke vil være vært for Apec-topmødet for en gruppe af Stillehavslande, der skulle fundet sted 16.-17. november, og heller ikke det globale klimatopmøde COP25, som skulle have været afholdt 2.-13. december.

»Det har været en uhyre vanskelig beslutning, som er meget smertefuld for os«, sagde Sebastian Piñera i en tv-tale onsdag.

Men han tilføjede: »En præsident er altid nødt til at prioritere sine landsmænds behov over alt andet«.

Det sydamerikanske land har været igennem 12 dage med omfattende demonstrationer, hvor utilfredse borgere har krævet mere økonomisk lighed og bedre offentlige tjenesteydelser. I forbindelse med demonstrationerne er der også begået hærværk og anstiftet brande, hvilket blandt andet har gjort det nødvendigt at lukke en lang række metrostationer.

Amerikanske og kinesiske forhandlere har arbejdet på at færdiggøre en beskeden handelsaftale, som USA’s præsident, Donald Trump, og Kinas præsident, Xi Jingping, skulle have underskrevet på Apec-topmødet i Santiago. Ifølge det foreløbige udkast til aftalen var USA gået med til foreløbig at skrottet sin plan om at hæve tolden på kinesiske importvarer med 250 milliarder dollars. Kina ville til gengæld skrue op for sine køb af amerikanske landbrugsvarer.

Alternative værtsbyer

Generalsekretær for FN’s klimakonvention Patricia Espinosa siger i en pressemeddelelse, at man er ved at undersøge muligheden for at finde »alternative værtsbyer«.

En anden FN-repræsentant, der ikke er godkendt til at udtale sig officielt om sagen, og som derfor ønsker at være anonym, siger, at alle FN’s konferencebyer er under overvejelse. Det omfatter byer som New York, Genève, Bonn, Wien og Nairobi.

En af hovedopgaverne på dette års klimatopmøde var at vedtage regler for, hvordan lande kan samarbejde om at nedbringe udledningen af drivhusgasser i stedet for at arbejde med udfordringen på rent nationalt plan.

Selv om aflysningen af mødet i Santiago kan betyde, at disse regler ikke bliver nedskrevet i år, vil »fraværet af regler ikke forhindre landene i at handle sammen eller hver for sig« for at nedbringe udledningen, siger Nigel Purvis, der tidligere har været klima- og miljøforhandler for den amerikanske regering under præsidenterne Bill Clinton og George W. Bush.

»Det bør slet ikke forsinke klimaindsatsen«.

Oversættelse: Tonny Pedersen