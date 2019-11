Undersøgelse: Københavnere taler noget af det bedste engelsk i verden

For første gang indgår København i en årlig undersøgelse af engelskkundskaber i lande verden over, hvor engelsk ikke er hovedsproget.

Her går den danske hovedstad direkte ind på en tredjeplads. Kun overgået af Amsterdam og Stockholm.

Det er uddannelsesorganisationen EF Education, der specialiserer sig i sprogundervisning og sprogrejser, der hvert år laver undersøgelsen, hvor de enkelte landes nationale niveau er i fokus. Denne gang er der dog også kommet større fokus på byerne.

FAKTA EF English Proficiency Index En rangering af de 100 bedste byer og landes engelskkundskaber, hvor engelsk ikke er et officielt hovedsprog

København indtager tredjepladsen på bylisten, mens Danmark indtager fjerdepladsen på landelisten

2,3 millioner personer i undersøglsen

I Danmark er mænd en anelse bedre end kvinder til engelsk, hvilket går imod den globale trend

Det generelle niveau i verden er stigende, mens Danmark de senere år har ligget på det samme niveau

Lavet ud fra EF Educations egne tests, som folk selv vælger at tage og er derfor ikke statistisk repræsentativ, men resultater lægger sig tæt op af andre tests og giver derfor kraftige indikationer Kilde: ef-danmark.dk/epi/



Landechef i EF Education Danmark, Rico Karstensen, mener, at Københavns høje placering kan forklares med det internationale fokus, byen har haft i efterhånden en del år. Her trækker kravet om et højt engelskniveau på jobs og studiepladser hele landets engelskniveau op, hvilket også er en tendens i andre små landes hovedstæder.

»Det er klart, at København trækker Danmark op. Og det er også en tendens, når vi ser på nogle af de andre lande. Blandt andet Holland og Amsterdam - og det samme i Sverige og Stockholm.«, siger Rico Karstensen.

EF’s undersøgelse er ikke repræsentativ, da resultaterne er taget ud fra organisationens egne tests og af folk, der i forvejen er interesseret i at kende til deres engelskniveau. Men med mere end 2,3 millioner deltagere bredt fordelt ud over køn og alder og resultater, så kan undersøgelsen ifølge EF give nogle tydelige indikationer.

Topplacering kan være en sovepude

På landeniveau ligger Danmark på en fjerdeplads lige over Finland, hvor vi udover Sverige og Holland kun er overgået af Norge. Det er alle lande, der for mange år siden har indset, at engelsk er et vigtigt sprog at promovere.

»Hverken hollandsk, svensk eller dansk er store sprog i sig selv, hvilket gør, at vi ofte har fokus på, at hvis vi vil begå os godt internationalt, så bliver vi nødt til også at kunne bruge engelsk, som er det førende handelssprog«, siger Rico Karstensen.

Men selv om Danmark stadig ligger godt, så ser Rico Karstensen tendenser på, at det er ved at være en sovepude for danskerne, som tilsyneladende ikke føler sig nødsaget til at forbedre sit engelske synderligt.

»Vi har ligget rimeligt fladt på et overordnet højt niveau i en periode på fem år uden de store forbedringer, som vi ser flere af de andre lande har gjort«, siger han og kommer med en lille opsang:

»Jeg tror, at det er vigtigt, at vi ikke tager for givet, at vi er verdensmestre i engelsk. Der skal fortsat være fokus på at forbedre det, for ellers kan vi risikere at miste den konkurrencefordel, som vi har haft i flere år, hvor flere andre lande har været væsentligt bagude på engelskkundskaberne. Men det bliver de ikke ved med at være«.

Hos Dansk Industri (DI) vurderer chef for DI Global Talent, Linda Duncan Wendelboe, ikke, at alarmklokkerne ringer endnu, når det kommer til Danmarks konkurrencefordel. For vi kan ikke forhindre andre lande i at forbedre deres engelske sprog.

»Vi har et godt fundament, men vi kan også godt blive bedre, og her skal vi hele tiden sørge for at forbedre vores kompetencer, så vi kan blive ved med at ligge i toppen af de her ranglister, så vi også fremover kan bruge det som konkurrenceparameter«, siger hun.