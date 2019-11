Essay: Berlinmuren faldt i 1989. Men sejrede Vesten virkeligt? Er Muren helt væk?

Fakta

Berlinmuren

Blev opført i 1961 af myndighederne i Østtyskland tværs gennem det daværende Øst- og Vestberlin for at forhindre DDR-borgere i at krydse grænsen.

Fra 1971 havde de østtyske soldater ved muren ordre til at skyde på flygtninge for at dræbe.

Faldt i 1989 efter tiltagende uro i øst.