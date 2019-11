Hinduer får medhold i 27 år gammel tempelstrid: Indiske muslimer frygter at blive reduceret til andenrangsborgere

FOR ABONNENTER

I en kendelse i går gav Indiens højesteret landets hinduistiske befolkning råderet over et stykke jord, som den muslimske befolkning også gør krav på. Dermed blev der givet grønt lys for opførelsen af et hinduistisk tempel på det sted i byen Ayodhya, hvor en rasende menneskemængde for 27 år siden ødelagde en moské.