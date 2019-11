Mindst syv er såret under skoleskyderi i Californien Politiet oplyser, at mand bag skyderi i Californien er lokaliseret og ikke længere er til fare for andre.

Mindst fem personer er såret under et skoleskyderi i den californiske by Santa Clarita nord for Los Angeles.

Det oplyser de lokale myndigheder ifølge Reuters.

Gerningsmanden beskrives som en mand af asiatisk herkomst klædt i sort tøj. Ifølge politiets seneste oplysninger er han lokaliseret og »ikke længere en trussel«.

Skyderiet er sket på en stor high school i Santa Clarita. Ifølge en tidligere elev er der cirka 3000 elever på skolen.

»Dette er stadig en meget aktiv situation. Rapporter om cirka fem ofre, der er under behandling. Forældre, betjente er overalt på skuepladsen for at beskytte jeres børn«, skriver det lokale politi på Twitter.

Den lokale sherif oplyste lidt tidligere, at mindst syv var såret.

Ifølge CNN er tilstanden kritisk for to af de sårede.

Seagus High School er fortsat omringet af politiet. På tv-billeder kan man se elever, der bliver ført ud af skolen. Men også ambulancer, der kører ofre væk.

Også andre skoler i nabolaget holdes lukket efter skyderiet.

ritzau