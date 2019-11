Hongkong slikker sine sår: »Jeg er bange for, at vi vil tabe kampen. Brutaliteten vil ingen ende tage«

Hongkong

Konflikten fortalt med 150 ord

Demonstrationerne i Hongkong begyndte i juni og var rettet mod et lovforslag, der ville gøre det muligt at udlevere borgere til retsforfølgelse i Kina. Kritikere frygtede, at den virkelige hensigt bag forslaget var at åbne for udlevering af systemkritikere til Kina.

Hongkong har siden overdragelsen fra Storbritannien i 1997 formelt været en del af Kina, men under devisen ’et land, to systemer’, der giver Hongkong særstatus. For eksempel er der udbredt tillid til, at Hongkongs retssystem er uafhængigt.Lovforslaget om udlevering blev formelt trukket tilbage i september, men demonstrationerne er fortsat ufortrødent blandt andet med krav om absolut demokrati i Hongkong.

Massedemonstrationerne er aftaget, men de seneste uger er sammenstød mellem aktivister og politi blevet tiltagende voldelige. Politiet skyder med gummikugler og tåregas, mens aktivister kaster med brandbomber og mursten.

De seneste dage har kampene været koncentreret om Hongkongs polytekniske universitet. Den store bekymring er, om det kinesiske militær sættes ind.

