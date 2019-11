Topdiplomat leverer den hidtil mest skadelige vidneforklaring for Trump: »Vi fulgte præsidentens ordre«

SAGEN KORT

Ukraine-sagen

1. En anonym whistleblower indsendte i august en klage over det, han opfattede som Trumps embedsmisbrug, i kraft af at han i samtalen bad en fremmed magt om at blande sig i et amerikansk valg samt underminere en modkandidat.

2. Trump tilbageholdt inden samtalen militærstøtte til Ukraine på 2,6 milliarder kroner.

3. I oktober indledte det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus en undersøgelse, der skal se på, om der er grundlag for en rigsretssag mod Trump.

4. I sidste uge vidnede tre diplomater i tv-transmitterede høringer. I denne uge vidner ni embedsfolk og diplomater.

5. Efter de åbne høringer forventes det, at Repræsentanternes Hus vil stemme om, hvorvidt der skal rejses rigsretsanklager mod præsidenten.

6. Stemmer de for en rigsretssag, vil sagen blive ført i Senatet, formentlig i januar. Senatet har republikansk flertal. For at en præsident kan dømmes skyldig, kræver det ikke bare et flertal, men to tredjedele af Senatets stemmer.

Kilder: The Washington Post, Politico, The New York Times, The Guardian, BBC m.fl.

