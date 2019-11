Ophugning af farligt Mærsk-skib i Bangladesh var ulovlig - SF vil melde rederiet til politiet

Højesteret i Bangladesh har afgjort, at ophugningen af et tidligere Mærsk-ejet olieskib på en strand i Bangladesh var ulovlig. SF vil have miljøminister Lea Wermelin (S) til at politianmelde den danske rederigigant.

Det var ulovligt, da skibet ‘North Sea Producer’ i 2016 blev sejlet til en strand i Chittagong i Bangladesh for at blive hugget op. Det har højesteret i Bangladesh afgjort, skriver NGO’en Shipbreaking Platform i en pressemeddelelse.

I 2016 solgte Mærsk skibet til virksomheden GMS, der er verdens største opkøber af udtjente skibe. Senere samme år dokumenterede Politiken i samarbejde med Danwatch og TV 2, at skibet, der indeholder radioaktivt affald til fare for skibophuggerne og befolkningen, lå klar til ophug på en strand i Bangladesh.

Det til trods for at det ifølge internationale konventioner er ulovligt at eksportere skibe til skrot på sydøstasiatiske strande, fordi der er tale om farligt affald.

Mærsk oplyser i en mail til Politiken, at domafgørelsen i Bangladesh ikke har noget at gøre med hverken Mærsk eller North Sea Production Company (NSPC), et erhvervsmæssigt samarbejde mellem Mærsk og det brasilianske konglomerat Odebrecht, som i sin tid solgte skibet videre.

Mærsk skriver også, at de ikke havde kendskab til, at skibet skulle ophugges i Bangladesh.

»NSPC solgte ’North Sea Producer’ videre til en tredjepart i marts 2016, og de nye ejere tog beslutningen om at flytte skibet fra Storbrittanien til stranden i Bangladesh. Denne beslutning var udelukkende taget af de nye ejere, uden kendskab fra vores side«, skriver Mærsk.

Vi skal gøre det helt klart for både Mærsk og resten af shipping-verdenen, at det er en praksis, vi ikke vil acceptere, og som de skal holde sig langt væk fra Carl Valentin, miljøordfører for SF

Men SF mener, at Mærsk må stå til ansvar for, hvad der sker med deres udtjente skibe, når de bliver hugget op.

»Det er totalt uacceptabelt, at de bare shipper problemet ud af landet og om på den anden side af kloden som skrot. Det er farligt for både de arbejdere, der hugger det op, og for miljøet«, siger SF’s miljøordfører, Carl Valentin, til Danwatch.

Mærsk er medskyldig

Højesteretten i Bangladesh konkluderer, at både import og ophugning af skibet i Bangladesh er ulovlig. Det må ifølge SF få konsekvenser, også for rederiet Mærsk, der har solgt det sundhedsskadelige skib.

»Mærsk er medskyldig i de livsfarlige arbejdsforhold, som fattige mennesker udsættes for, mens de arbejder med ophugningen af rederiets udtjente flåde. Det skal de stå til ansvar for, og de skal også stå til ansvar for det voldsomme miljøsvineri, som de efterlader til resten af befolkningen i området«, siger Carl Valentin.

Udover højesteretsdommen i Bangladesh er de britiske myndigheder i gang med at efterforske sagen. De undersøger, om Mærsk var vidende om, at skibet blev solgt til ophugning.

Carl Valentin håber, at en dansk politianmeldelse også kan bidrage til at sætte skub i efterforskningen i Storbritannien.

»Vi skal gøre det helt klart for både Mærsk og resten af shipping-verdenen, at det er en praksis, vi ikke vil acceptere, og som de skal holde sig langt væk fra. En politianmeldelse vil samtidig også hjælpe de britiske myndigheder med at komme til bunds i sagen«, siger Carl Valentin til Danwatch.

Enhedslisten vil have svar fra ministeren

Også Enhedslisten reagerer på dommen fra Bangladesh. De vil kalde både miljøminister Lea Wermelin og udenrigsminister Jeppe Kofod i samråd.

»Det er rigtigt positivt, at Bangladesh har taget sådan et skridt i den rigtige retning mod en global bæredygtig ophugning af skibe«, siger Christian Juhl, arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten, til Danwatch.

Han vil have svar på, hvordan Danmark kan bidrage til at sætte en stopper for farlig og miljøskadelig ophug af blandt andet udtjente Mærsk-skibe.

»Én ting er, at der kommer en dom, det gør der overalt. Men denne dom har overhalet Danmarks intentioner på det her område, og jeg vil naturligvis tage op med ministeren, hvordan vi kan tage den gode udvikling i nye retninger«, siger Christian Juhl.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har endnu ikke haft mulighed for at kommentere sagen.