Prins Andrew vil fritages for officielle forpligtelser på ubestemt tid Prins Andrew siger, at hans forbindelse til dømt forbryder skaber 'omfattende forstyrrelser'.

Storbritanniens prins Andrew meddeler, at han har bedt om at blive fritaget for officielle forpligtelser på ubestemt tid.

Prins Andrew siger, at hans forbindelse til en dømt forbryder skaber 'omfattende forstyrrelser' for kongefamiliens arbejde.

I en erklæring siger han, at han har den dybeste sympati for den afdøde finansmand Jeffrey Epsteins ofre.

Prins Andrew, som er blevet voldsomt kritiseret for et interview om sin rolle i Epstein-skandalen, siger, at han træder tilbage fra de officielle pligter på ubestemt tid.

Mangel på dømmekraft

Prinsen havde særlige forbindelser til Epstein, som stod anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Finansmanden hængte sig selv i sin celle i Manhattan Correctional Center i august.

I weekenden forklarede den britiske prins sig for første gang i sagen over for BBC.

Efterfølgende betragter flere kommunikationseksperter interviewet som decideret 'katastrofalt'. De mener, at prins Andrews forklaringer viser mangel på dømmekraft. Derudover viste hans udtalelser ikke empati over for Epsteins ofre, hed det.

ritzau