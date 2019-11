Spædbarn af IS-støtte er på vej til Danmark

Et 11 måneder gammelt barn hentes nu til Danmark efter at have siddet i den berygtede al-Hol-lejr siden marts.

En 11 måneder gammel forældreløs dreng, der i 8 måneder har siddet i den kaotiske og kriseramte al-Hol-lejr, hentes nu til Danmark.

Det oplyser lederen af udenrigsafdelingen for det kurdiske selvstyre, Abdulkarim Omar, der også oplyser til Politiken, at drengen blev overleveret i Syrien.

Yesterday 19 November 2019, we handed over a Danish orphan baby from ISIS phamilies to a delegation from the Foreign Ministry of Denmark according to an official repatriation document signed by the Selfe Administration and the Government of Denmark. — Dr Abdulkarim Omar (@abdulkarimomar1) 21. november 2019

Drengens dansk-somaliske mor, der fik frataget sin permanente opholdstilladelse, da hun som 19-årig drog til Syrien for at støtte IS, blev meldt dræbt i et bombeangreb i den sidste IS-kontrollerede by, Baghouz, i marts. Faderen, hvis baggrund ikke kendes, er forsvundet. Også han stammer fra Somalia.

Derfor er barnet udleveret til danske embedsmænd og er nu ude af Syrien.

Ifølge den kurdiske udenrigsleder bliver barnet overdraget til repræsentanter for Udenrigsministeriet efter en officiel aftale med den danske regering.

»Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at et forældreløst barn på 11 måneder med dansk tilknytning er blevet evakueret til et tredjeland. Evakueringen er blevet gennemført af en dansk delegation ledet af en repræsentant for Udenrigsministeriet«, lyder det i en mail fra Udenrigsministeriet til Ritzau.

Ministeriet oplyser desuden, at man er i tæt kontakt med barnets nærmeste pårørende i Danmark, der har overtaget ansvaret for drengen i det pågældende tredjeland.

Ifølge Politikens oplysninger, er det drengens moster og bedstefar, der har fået overdraget drengen.

Har været underernæret

Drengens helbred har skrantet under opholdet i al-Hol-lejren, der huser kvinder og børn fra de nu befriede områder, Islamisk Stat holdt besat.

Han er i en periode blevet passet af andre fanger og har i en periode været stærkt underernæret og har flere gange været indlagt. I slutningen af juni skrev Weekendavisen, at drengens bedsteforældre i Danmark længe havde kæmpet for at få drengen hjem og var i kontakt med de danske myndigheder om sagen. De fortalte avisen, at drengen havde været hasteindlagt fire gange og vejede under 5 kilo.

Den lille har også opholdt sig hos Red Barnet i lejren, der huser omkring 70.000 kvinder og børn, inden han blev ført ud og overdraget til de danske embedsmænd.

Politiken talte i september med den kurdiske udenrigsleder Abdulkarim Omar. Han fortalte, at kurderne var klar til at udlevere drengen, men at de intet havde hørt fra den danske regering, efter at de tidligere havde fortalt de danske myndigheder, at drengen skulle hentes i Syrien og ikke ville blive udleveret på grænsen til Irak, som det skete med en hårdt såret 13-årig dreng i sommer.

Den danske regerings linje er, at børn kun kan hjemtages, hvis de er i fare for at dø eller få »alvorlige, varige mén« ved opholdet i eksempelvis al-Hol. En myndighedsgruppe vurderer sagerne én for én.

Kriseramt lejr

Hjælpeorganisationer har længe advaret om, at Al-Hol-lejren er i krise. Børnedødeligheden er høj, og ofte dør børnene af sygdomme som lungebetændelse og akut diarré – sygdomme, der normalt nemt kan behandles.

Tal fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) viser, at 313 børn under 5 år i perioden fra 4. december 2018 til 31. august 2019 er døde i al-Hol-lejren. Dermed udgør børn under 5 år 77 procent af det samlede dødstal i lejren, hvor 28 procent er børn i den aldersgruppe.