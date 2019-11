Medicinalfirma løj og fortiede risikoen ved omstridte underlivsimplantater

Kvinder verden over er endt i store smerter efter at have fået indopereret underlivsnet. Nu har en australsk domstol fundet medicinalfirma skyldig i vildledning.

Et medicinalfirma vildledte læger og dermed patienter. Det konkluderer en domstol i en sag om de såkaldte underlivsnet, der ifølge retten blev sendt på markedet uden at være gennemtestede. Kvinder, der fik dem indopereret, blev ikke advaret om de alvorlige risici ved de net, der skulle afhjælpe underlivsproblemer.

Det konkluderer den føderale domstol i Australien, der har fundet Ethicon - et datterselskab af medicinalgiganten Johnson & Johnson - skyldig i falske påstande og mangelfulde oplysninger om de implantater, som har vist sig at give så store problemer.

De er blevet indopereret i kvinder, der har lidt af nedsunken livmoder, men har vist sig at forårsage store smerter og følgeskader hos ofrene.

Den australske afgørelse betyder, at firmaet skal betale erstatning til over 1.000 ofre for skadevirkninger som følge af de farlige underlivsnet.

De har i bund og grund behandlet kvinder som forsøgskaniner. Julie Davis

En af dem er Julie Davis, der anlagde den oprindelige sag. Hun er glad for dommen, men understreger, at den ikke lindrer følgeskaderne og smerterne hos ofrene:

»De har i bund og grund behandlet kvinder som forsøgskaniner, løjet om det og ikke gjort noget for at hjælpe«, lyder hendes reaktion ifølge nyhedsbureauet.

Mangelfuld evaluering

I dommen lægger retsformanden, Anna Katzmann, ifølge nyhedsbureauet Reuters vægt på de oplysninger, Ethicon gav om det medicinske produkt:

»Spørgsmålet er, om dets optræden samlet set var vildledende eller sandsynligvis kunne vildlede. Det var det, mener jeg«.

»Evalueringen af alle Ethicons produkter efter at de blev sendt på markedet var mangelfuld. Den ligger langt under den omhu, der kan kræves af en rimeligt forsvarlig fremstillingsvirksomhed«, finder dommeren.

»Risikoen var kendt, ikke ubetydelig og - som indrømmet af Ethicon selv - kunne føre til alvorlige skader«.

I forvejen har Johnson og Johnson i oktober indgået et forlig med sagsøgere i en række stater i USA, hvor virksomheden kom til at betale næsten 800 millioner kroner i erstatninger.

