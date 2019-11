To civile ofre er døde efter knivangreb i London

Gerningsmanden er ikke den eneste omkomne efter et terror-angreb i London.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

To af ofrene for et knivangreb i London fredag eftermiddag er døde af deres kvæstelser. Tre andre er såret.

Det oplyser Cressida Dick fra politiet i London.

Også den formodede gerningsmand er død.

Ved angrebet, som politiet betegner som terrorrelateret, stak en knivbevæbnet mand flere tilfældige mennesker ned i området omkring London Bridge i det centrale London.

Manden blev efterfølgende skudt og dræbt af politiet. Forinden havde flere civile taget kampen op mod manden. På mobiloptagelser kan man se flere personer, som har kastet sig over den formodede gerningsmand, der ligger på jorden.

En mand i et jakkesæt har fået fat i en lang kniv, som han holder fast i, mens han trækker sig tilbage. Om det er gerningsmanden, der har tabt kniven, vides ikke.

På et tidspunkt ankommer svært bevæbnede betjente og får de civile væk. En mand må nærmest hives væk af betjentene, som efterfølgende skyder den formodede terrorist på tæt hold, angiveligt fordi han var iført noget, der lignede et selvmordsbælte men som viste sig at være en attrap.

De civile, som overmandende den formodede gerningsmand, er efterfølgende blevet hyldet for deres heltemod af Londons borgmester.

Det står endnu ikke klart, hvad motivet til angrevet har været. Myndighederne har heller ikke frigivet nærmere detaljer om ofrene eller den dræbte gerninsgmands identitet.