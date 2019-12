Ungarn finder skjulte tunneller langs EU's ydre grænse

Automatisk oplæsning Beta

Ungarn har forsøgt at sikre EU’s grænse effektivt med hegn og patruljer.

Det har fået ukendte gerningsmænd til at grave tunneller under grænsen fra Serbien for at kunne komme uhindret ind i EU.

Ifølge nyhedsbureauet AP er grænserne blevet fundet nær byen Asotthalom, hvor de i omkring 6 meters dybde har strakt sig 34 meter fra den serbiske side ind under hegnene til Ungarn, hvor de er mundet ud i buskadser og forsøgt skjult for myndighederne. 44 illegale migranter er pågrebet efter at have benyttet tunnellerne.

Det har ikke været helt ufarligt: Gangene har været 50 centimeter brede og 60 centimeter høje og har ikke været afstivede, hvilket har øget risikoen for, at de kollapsede over brugerne.

Stadig flere sendes tilbage

Opdagelsen af tunnellerne sker på et tidspunkt, hvor mængden af illegale indvandrere, der sendes retur til Serbien, øges markant. Hvor der tidligere har været under 200 udvisninger om ugen, er det i løbet af de seneste tre ugers tid steget til 642 udvisninger om ugen.

Ungarske myndigheder melder om en stigning i mængden af grænseoverløbere. Da november var ovre, havde over 125.000 forsøgt at trænge ind over grænsen illegalt. De fleste af dem var unge mænd, meddeler en repræsentant for det regerende og indvandringskritiske parti Fidesz.

Grænsen er en del af schengenområdets yderste grænseværn og beskyttes på ungarsk side af flere rækker af hegn med pigtråd.

Fra EU’s siden reageres der ved at forstærke grænsestyrken, Frontex, der om seks års tid får 10.000 grænsevagter ansat. En del af dem ventes at blive sat ind i kontrollen af de ydre grænser inden da.